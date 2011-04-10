Семейный яблочный пирог

Здесь осень, но не золотая, а бурая. Листья на деревьях здесь просто высыхают, не меняя цвета. Но увядание пока еще только началось, да и далеко не все деревья ему подвержены, так что город пока зеленый. Ну и солнца не занимать: днем 25, ночью 15. Народ уже радостно напялил сапоги и куртки, а я, наконец-то вырвавшись из вечного среднеевропейского +/- 0, радостно щеголяю в босоножках.
На этот раз фотоаппарат не забыла, но пока только бегала, ничего не снимала - понятно, что этом заявлением обязуюсь. И про еду тоже. Но пока могу показать лишь домашнюю заготовку. Там перед отъездом тоже носиласъ колкбасой, не до изысков было, поэтому просто домашний рецепт.
Рецепт моей первой свекрови. Муж можeт стать бывшим, а вот сверовь, уж коли тaк вышло, несмотря ни на что сохраняет статус.
По возрасту она мне годилась в бабушки. Соответственно, и конфликт поколений был хрестоматийный. Bсе, что от нее исходило, я просто одним махом отвергала!
Но вот на этом пироге даже мой максимализм дал трещину. Хотя рецепт я, конечно, "улучшила" - а как же иначе!
Дети мои его обожают. И друзья детей, где бы мы ни жили, тоже. Пекла, как мне кажется, уже тысячeкратно - требовали именно этот пирог! И на школьных праздниках, и на благотворительных базарах - всегда он был фаворитом! Несколько раз делала даже "на экспорт": мы жили в Сантьяго, а сын продолжал учиться в Аргентине и прилетал к нам на каникулы - так пекла для его подружки в Буэнос-Айресе по её слезной просьбе!
Пирог прочно укоренился и у моих родителей. Фото из маминой старой записной книжки - записано под мою диктовку.
На фото выше рецепт с пропорциями со слов моей свекрови.
Сахар я уменьшила сразу и безоговорочно, а потом и масло урезала до 150 г. Хотя она настаивала на том, что раньше масло было в пачках по 250 г и в рецепте имеeтся в виду именно это количество!!!
Итак, моя модификация рецепта:
Cознательно НЕ использую стакан как меру об"eма, а то начнуться вопросы: что за стакан, сколько мл... и в результате опять же пойдет расчет в мл, так что я уж сразу:)
500 мл муки
200 + 50 мл сахара
150 г сливочного масла
2 яйца
2 ст.л. сметаны (простокваши, йогурта)
1 ч.л. с верхом разрыхлителя
1 пакетик ванильного сахара
щепотка соли
цедра и сок 1/2 лимона*
4-5 кислых яблок
*Идеальные яблоки дла этого пирога - антоновка. Поскольку я уже лет этак 20 живу в местах, где растет все, кроме антоновки, то приходится искать другие решения... Кислые + ароматные яблоки найти не так-то просто, поэтому я добавляю в тесто для аромата цедру 1/2 лимона, а для кислоты выжимаю на яблоки сок.
- Желтки растереть до побеления с 200 мл сахара и щепоткой соли, добавить масло комнатной Т°, взбить.
- Добавить муку с разрыхлителем, ванильный сахар, цедру, сметану или простоквашу и быстро все перемешать. Тесто должно получиться не однородным, а рассыпчатым.
- Распределить тесто по смазанному маслом или застеленному калькой противню (30х40 см), сформировав невысокиой бортик. Плотно прижимать не надо!
- Яблоки очистить от кожи и нарезать тонкими ломтиками или настрогать на терке, выложить на тесто, сбрызнуть лимонным соком.
- Взбить белки до мягких пиков с оставшимися 50 мл сахара, распределить тонким слоем без всякой "художественности" поверх яблок.
- Духовку разогреть до 170°. Выпекать пирог 40 мин. на нижнем уровне. Белки сильно подрумянятся, но так и должно быть.
- Вынуть из духовки, остудить на противне.
Пирог особенно вкусeн на следующий день, если доживет.
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →