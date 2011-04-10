Опять гуляю по Буэнос-Айресу.

Здесь осень, но не золотая, а бурая. Листья на деревьях здесь просто высыхают, не меняя цвета. Но увядание пока еще только началось, да и далеко не все деревья ему подвержены, так что город пока зеленый. Ну и солнца не занимать: днем 25, ночью 15. Народ уже радостно напялил сапоги и куртки, а я, наконец-то вырвавшись из вечного среднеевропейского +/- 0, радостно щеголяю в босоножках.

На этот раз фотоаппарат не забыла, но пока только бегала, ничего не снимала - понятно, что этом заявлением обязуюсь. И про еду тоже. Но пока могу показать лишь домашнюю заготовку. Там перед отъездом тоже носиласъ колкбасой, не до изысков было, поэтому просто домашний рецепт.



Рецепт моей первой свекрови. Муж можeт стать бывшим, а вот сверовь, уж коли тaк вышло, несмотря ни на что сохраняет статус.

По возрасту она мне годилась в бабушки. Соответственно, и конфликт поколений был хрестоматийный. Bсе, что от нее исходило, я просто одним махом отвергала!

Но вот на этом пироге даже мой максимализм дал трещину. Хотя рецепт я, конечно, "улучшила" - а как же иначе!

Дети мои его обожают. И друзья детей, где бы мы ни жили, тоже. Пекла, как мне кажется, уже тысячeкратно - требовали именно этот пирог! И на школьных праздниках, и на благотворительных базарах - всегда он был фаворитом! Несколько раз делала даже "на экспорт": мы жили в Сантьяго, а сын продолжал учиться в Аргентине и прилетал к нам на каникулы - так пекла для его подружки в Буэнос-Айресе по её слезной просьбе!